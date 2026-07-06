¡Tras protagonizar aparatoso accidente esposa del secretario de Seguridad Pública Municipal sufrió lesiones graves!

En una camioneta propiedad del Ayuntamiento de Aguascalientes chocó contra un árbol y se volcó

AGUASCALIENTES, AGS.- Esperanza, de 41 años de edad, esposa del secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, sufrió lesiones de regulares a graves tras protagonizar un aparatoso accidente al volante de una camioneta propiedad del Municipio de Aguascalientes en la carretera estatal 13, donde se salió del camino, chocó contra un árbol y se volcó.

El percance sucedió este lunes, alrededor de las nueve y media de la mañana, en la citada vialidad, entre las comunidades El Soyatal y El Hotelito.

Esperanza se accidentó en una camioneta Dodge RAM, de doble cabina, tipo Pick-Up, en color gris y con placas de circulación AF-4070-F de Aguascalientes, perteneciente al Ayuntamiento de Aguascalientes.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos, el vehículo era desplazado a velocidad inmoderada sobre la carretera estatal 13 en dirección norte-sur.

En determinado momento la conductora perdió el control del volante, proyectándose hacia su lado derecho y abandonando la cinta asfáltica.

La unidad de motor se estrelló contra un árbol y posteriormente se volcó hasta quedar nuevamente sobre sus neumáticos y sobre la cinta asfáltica.

Enterado del accidente de su esposa, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, ordenó que la zona fuera cerrada a la circulación 500 metros antes del punto del accidente.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que auxiliaron a Esperanza y la trasladaron al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social para su pronta atención ya que le diagnosticaron lesiones de consideración.

Una grúa de la Policía Vial se hizo cargo de remolcar la unidad siniestrada.

Oficiales de la Policía Estatal de Carreteras tomaron conocimiento del aparatoso accidente y realizaron el peritaje respectivo para esclarecer las causas que lo originaron.