¡Tras protagonizar choque contra un tráiler en la carretera federal 45 grave automovilista!

FRESNILLO, ZAC.- Un automovilista resultó gravemente lesionado tras protagonizar un choque contra un tráiler en esta demarcación.

El accidente tuvo lugar el lunes 25 de mayo, poco después de las dos de la tarde, en la carretera federal 45, saliendo de la gasolinería Las Palmas, en Fresnillo.

El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, conducía un Nissan March, en color gris, en el que pretendía incorporarse a dicha vialidad pero colisionó contra el camión de carga.

Testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y se movilizaron rescatistas de Protección Civil y Bomberos para auxiliar al automovilista, al que le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo y en condición grave lo trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

Tras la colisión, el tráiler quedó atravesado sobre la cinta asfáltica y presentó derrame de combustible, anticongelante y agua, que tuvo que ser controlado por los bomberos, que además tuvieron que limpiar la carretera para evitar otros accidentes.

Los frenos del tractocamión quedaron bloqueados por el choque y tuvieron que ser purgados.

A la escena arribaron también oficiales de la Guardia Nacional de carreteras para tomar conocimiento del accidente y desviar la circulación vehicular, que se vio afectada hasta que se retiraron el auto y el tráiler siniestrados.