¡Organizador de eventos desaparecido en Guadalupe desde noviembre del 2024 fue localizado sin vida!

ZACATECAS, ZAC.- Más de un año y medio después de haber sido privado de su libertad, Horacio Hernández Tejada fue localizado sin vida.

Sus familiares confirmaron el hecho.

Horacio, de 51 años de edad, era organizador de eventos.

El 18 de noviembre del 2024 varios sujetos lo siguieron hasta su domicilio en el municipio de Guadalupe, donde de manera violenta lo despojaron de dinero en efectivo, una computadora portátil y dos vehículos particulares.

No conformes, los delincuentes se lo llevaron privado de su libertad y desde entonces ya no se volvió a saber nada de él.

Sus familiares denunciaron su desaparición ante las autoridades y la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una cédula de búsqueda e inició las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, como no hubo avances en la localización, su madre, junto con colectivos civiles, emprendió jornadas de búsqueda y manifestaciones públicas, pero sin resultados.

Lamentablemente, sus propios familiares dieron a conocer que fue localizado sin vida tras poco más de un año y medio.

El sensible anuncio de su muerte lo hicieron mediante una esquela digital difundida en redes sociales.