¡Tras salida de camino y volcadura de un auto en la 45 Norte dos jóvenes lesionados, uno de gravedad!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un hombre y una mujer jóvenes resultaron lesionados, él de gravedad, tras de que protagonizaron un aparatoso accidente tipo salida de camino y volcadura sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del Parque Industrial San Francisco, en el municipio de San Francisco de los Romo.

El percance se registró el domingo 2 de agosto, alrededor de las dos de la madrugada, sobre el kilómetro 18 de la Panamericana.

Las víctimas, Ulises, de 25 años, y Karen, de 22, tripulaban un Nissan Versa azul y con placas de circulación de Aguascalientes, en el que transitaban en aparentes condiciones normales por la referida vialidad.

Repentinamente y por causas desconocidas el joven perdió el control del volante, lo que provocó que el coche abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

Elementos del cuerpo de Bomberos del Estado, policías y paramédicos del ISSEA arribaron a la escena y encontraron a Ulises prensado de sus extremidades inferiores, por lo que lo rescataron con el equipo hidráulico “las quijadas de la vida” y luego lo trasladaron al Hospital Miguel Hidalgo para su pronta atención médica ya que sufrió lesiones graves.

A su vez, Karen fue movilizada al Hospital General de Rincón de Romos para su atención.