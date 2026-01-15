¡Tras salir de una fiesta joven murió baleado!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven que asistió a una fiesta murió tras ser baleado al salir de ella y pese a que fue llevado a un hospital a recibir atención médica.

La víctima mortal contaba con 23 años de edad, aproximadamente.

La madrugada del miércoles 14 de enero la Fiscalía General de Justicia del Estado fue notificada del deceso del joven, por lo que se movilizaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las indagatorias correspondientes y elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

Las primeras pesquisas revelaron que el joven salió de una fiesta a la que asistió y se escucharon unas voces y enseguida disparos de arma de fuego.

El veinteañero sufrió heridas de bala en el abdomen y en un brazo, por lo que en un vehículo particular fue trasladado al hospital, donde murió.

La persona que lo llevó al centro médico lo dejó, reveló que fue agredido al salir de una fiesta y luego se retiró, por lo que al intervenir en el caso los agentes investigadores ya no la encontraron en el hospital.

Los elementos ampliaron la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables, además de definir el lugar del ataque, ya que unas versiones indicaban que sucedió en la comunidad de Bañón, en Villa de Cos, y otras que ocurrió en una de las calles de Pardillos, en Fresnillo.