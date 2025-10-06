¡Tras sufrir una caída de la azotea de su casa en Salto de Ojocaliente adulto mayor murió!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adulto mayor murió en el hospital del ISSSTE a causa de las graves lesiones con que resultó tras de que sufrió una caída de la azotea de su casa en el fraccionamiento Salto de Ojocaliente, en el oriente de la ciudad.

El fallecido fue identificado como José de Jesús Mendoza, de 74 años de edad.

Los hechos sucedieron el jueves 2 de octubre, al filo del mediodía.

El septuagenario se hallaba en la azotea de su casa en la calle Confederación Nacional Campesina del citado fraccionamiento realizando algunas reparaciones cuando en determinado momento perdió el equilibrio y se precipitó al vacío, estrellándose fuertemente contra el piso.

Uno de sus hijos, al percatarse de lo sucedido, solicitó ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al domicilio acudieron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos para auxiliar a José de Jesús, a quien trasladaron al citado hospital para su atención médica.

Sin embargo, no logró sobrevivir y dos días después, el sábado 4, la Fiscalía General del Estado informó sobre su muerte en el ISSSTE a causa de un traumatismo craneoencefálico y fractura de fémur.