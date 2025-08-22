¡Tras ser arrollado en su motocicleta adulto mayor sufrió una fractura en una pierna en Cuauhtémoc!

CUAUHTÉMOC, ZAC.- Con una fractura en una pierna resultó un adulto mayor tras de que al viajar en una motocicleta fue arrollado por otra unidad de motor.

La víctima resultó ser Maximiliano “N”, de 64 años de edad.

Su accidente sucedió el jueves 21 de agosto, poco después de las siete de la noche en territorio de Cuauhtémoc.

Transitaba por la carretera de cuota federal 45 cuando en el tramo Osiris-Aguascalientes fue arrollado y se estrelló fuertemente contra la cinta asfáltica.

Testigos dieron parte a los servicios de emergencia y acudieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que le diagnosticaron una fractura en su extremidad y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Los elementos de la Guardia Nacional división carreteras fueron los encargados de tomar conocimiento del percance.