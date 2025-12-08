¡Tras ser atropellada por un motociclista en La Zacatecana niña de tres años sufrió lesiones graves!

GUADALUPE, ZAC.- Una niña de tres años de edad sufrió lesiones de consideración tras de que fue atropellada por un motociclista.

El accidente sucedió el domingo 7 de diciembre, alrededor de las 17:40 horas, en la calle principal de la comunidad La Zacatecana.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la menor y le diagnosticaron lesiones que ponían en peligro su integridad, trasladándola a un hospital para su atención.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que aseguraron la motocicleta y la remolcaron a un corralón para su resguardo.