¡En Aguascalientes Fiscalía detuvo a sujeto requerido por Estados Unidos por tráfico de personas!

Eduardo “N”, originario de Indiana, fue asegurado y entregado al Instituto Nacional de Migración para su retorno al país donde era buscado

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que derivado de una solicitud de colaboración internacional, personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo la detención de Eduardo “N”, originario de South Bend, Indiana, requerido por autoridades norteamericanas por su probable participación en el delito de tráfico de personas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de los Estados Unidos, Eduardo “N” es señalado como la persona que presuntamente se encargaba de transportar e introducir a diversas personas desde México hacia el país vecino, actividad por la cual habría solicitado y recibido diversas cantidades de dinero en efectivo.

Como parte de los acuerdos de cooperación con ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, se recibió la solicitud para la búsqueda, localización y aprehensión del señalado.

De inmediato, los elementos de la Policía de Investigación Criminal iniciaron labores operativas que incluyeron recorridos en campo y vigilancias mixtas, con el objetivo de ubicar al individuo requerido.

Tras diversas diligencias, los agentes lograron localizar a Eduardo “N” en la colonia Macías Arellano, en Aguascalientes.

En estricto apego a los protocolos y respetando en todo momento sus derechos humanos se procedió a su detención y aseguramiento.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para la realización de los trámites correspondientes.

Finalmente, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, donde permanecerá en resguardo para su posterior traslado a los Estados Unidos de América, país que lo requiere legalmente.

Cabe señalar que esta detención se realizó gracias a la labor exhaustiva del personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes mediante trabajo coordinado y técnicas de investigación eficientes lograron el aseguramiento del individuo solicitado por autoridades internacionales.