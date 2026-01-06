¡Tras ser atropellado por una camioneta adulto mayor perdió la vida en la colonia La Soledad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 84 años de edad falleció luego de ser atropellado la tarde del lunes 5 de enero en la colonia La Soledad, al poniente de la ciudad.

Inicialmente fue trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones, pero más tarde perdió la vida.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre la avenida Abelardo L. Rodríguez, a la altura del cruce con la calle Ayotlán.

En el lugar, una camioneta Nissan Pick-Up, modelo 1987, en color blanco y con placas de Aguascalientes, atropelló al peatón.

La unidad era conducida por J. Jesús Pérez Montes, de 72 años, vecino del mismo fraccionamiento. Según la información preliminar, el vehículo circulaba de sur a norte por el carril derecho de la avenida cuando frente al número 103 impactó con el ángulo delantero derecho a un hombre que intentaba cruzar la vialidad de oriente a poniente, en un punto no habilitado para el paso peatonal.

La víctima fue identificada como Juan Mendoza Morales, de 84 años, residente de la calle Tonalá en la misma colonia.

Paramédicos de la ambulancia AGS-019 de la Cruz Roja acudieron al sitio y tras brindarle atención prehospitalaria determinaron su traslado al Hospital General de Zona número 1 del IMSS, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Personal de Servicios Periciales acudió al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.