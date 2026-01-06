¡Tras ataque de un perro pitbull niño de 5 años falleció en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Un niño de 5 años de edad murió la noche del lunes 5 de enero luego de ser atacado por un perro de raza pitbull en la colonia Francisco Villa.

La tragedia ocurrió alrededor de las 19:00 horas, sobre la calle Toma de Zacatecas.

De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) acudieron al lugar tras una llamada de emergencia y encontraron al menor con heridas graves en el rostro y el cuello.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue trasladado aún con vida al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo.

Las heridas profundas le provocaron una hemorragia abundante, por lo que pese a la intervención inmediata de los especialistas el menor falleció a los pocos minutos de haber ingresado al nosocomio.

Se informó que el perro pertenece a un familiar del niño; sin embargo, hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al hospital para iniciar la investigación correspondiente y establecer responsabilidades.

En paralelo, personal de la CMPC y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se trasladaron al sitio del ataque para continuar con las indagatorias.