¡Tras sufrir una caída de 30 metros de altura trabajador murió en el Gimnasio Olímpico de Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trabajador tuvo una muerte espantosa tras sufrir una impresionante caída de aproximadamente 30 metros de altura en el Gimnasio Olímpico de Aguascalientes mientras le daba mantenimiento al techo.

Luis Ángel Padilla Galván, de aproximadamente 40 años de edad, fue quien perdió la vida.

Los hechos sucedieron el jueves 18 de septiembre, minutos antes de las tres de la tarde, en el gimnasio ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos Oriente, en el fraccionamiento Bona Gens, a un costado de la alberca olímpica.

Luis Ángel, supervisor de obra de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, participaba en las labores de mantenimiento del techo, a una altura considerable, cuando de pronto pisó una lámina que no soportó su peso y se quebró.

El trabajador sufrió una caída al no contar con ningún equipo de seguridad y se estrelló fuertemente contra el piso.

Otros empleados solicitaron ayuda de inmediato a los servicios de emergencia, pero al llegar los paramédicos y revisarlo confirmaron que ya había muerto.

Policías municipales, estatales y ministeriales llegaron al sitio y cerraron los accesos al gimnasio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Elementos de Servicios Periciales realizaron algunas diligencias y trasladaron al SEMEFO el cuerpo del finado.