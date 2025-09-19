¡Dos de las seis personas ejecutadas que aparecieron en Pinos y en Ojuelos ya fueron identificadas!

Se trata de una mujer de Tamaulipas y un hombre de Zacatecas, que contaban con fichas de búsqueda

OJUELOS, JAL.- Ya fueron identificadas dos de las seis víctimas que aparecieron ejecutadas en los municipios de Pinos, Zacatecas, y Ojuelos, Jalisco, y las cuales contaban con fichas de búsqueda.

Se trata de una mujer originaria de Tamaulipas y un hombre de Zacatecas, y aunque sus identidades no se difundieron públicamente, sus familiares ya fueron notificados para entregarles sus cuerpos.

La fémina contaba con ficha de búsqueda activa en otro estado, mientras que el hombre tenía cédula de búsqueda con fecha del mes de agosto de este año.

Como se informó a través de este mismo espacio, a través de videos difundidos en redes sociales trascendió que el domingo 14 de septiembre habían sido descubiertos los cuerpos sin vida y con huellas de violencia de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, en una carretera en la comunidad La Venta de San Agustín, en Pinos, aunque las autoridades de Zacatecas aseguraron que al acudir al sitio no encontraron nada.

Sospechosamente, tres días después, el martes 16 de septiembre, las mismas seis víctimas reaparecieron en un paraje de la comunidad Morenitos, en Ojuelos, Jalisco, a 33 kilómetros de distancia de donde fueron grabados los videos que se difundieron.

El gobierno de Jalisco aseguró que los cuerpos localizados son los mismos que habían abandonado en Pinos y que los fueron a dejar en su territorio.

Elementos de Servicios Periciales levantaron los seis cadáveres y los trasladaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para la práctica de las necropsias para determinar el tiempo y las causas de muerte.

Fue en esta institución donde dos de las víctimas, un hombre y una mujer, fueron plenamente identificados.