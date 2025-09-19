¡Con resultados positivos se realizó búsqueda forense en Valparaíso!

VALPARAÍSO, ZAC.- Al dar seguimiento a carpetas de investigación, autoridades estatales llevaron a cabo una búsqueda forense el jueves 18 de septiembre, que arrojó resultados positivos.

La prospección la realizó personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, quienes estuvieron acompañadas por representantes de colectivos.

La exploración se llevó a cabo con apoyo de drones, mismos que sobrevolaron las zonas de difícil acceso y herramientas de mano, lo que permitió obtener un resultado positivo.

En las labores se contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.