¡Tras sufrir una caída de una motocicleta y estrellarse contra unas piedras hombre murió en Morones!

RÍO GRANDE, ZAC.- Un hombre murió luego de que habría sufrido una caída de una motocicleta y golpearse contra unas piedras.

Alrededor de las dos de la tarde del lunes 6 de octubre las autoridades fueron alertadas sobre una persona tirada en un camino de terracería en la comunidad de Emiliano Zapata, también conocida como Morones, en Río Grande.

Por lo anterior, acudieron al sitio paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron la presencia de la víctima, que ya no presentaba signos vitales.

A un lado del cuerpo fue ubicada una motocicleta, por lo que se presumió que sufrió una caída de ella y se estrelló contra unas piedras, lo que le costó la existencia.

El escenario de los hechos quedó a cargo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para su procesamiento a fin de esclarecer lo sucedido.

El cuerpo sin vida del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.