¡Tras sufrir una fuerte caída motociclista murió en el bulevar metropolitano!

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Por no traer puesto el casco de protección pese a llevarlo consigo, un motociclista murió tras sufrir una fuerte caída.

El accidente que le costó la vida ocurrió este lunes, alrededor de las 04:40 horas.

La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje circulaba por el bulevar metropolitano cuando bajo el puente de la avenida Pedro Coronel perdió el control del manubrio y cayó al piso, donde se golpeó fuertemente la cabeza.

Su muerte fue instantánea por no llevar puesto el casco, según confirmaron paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El cuerpo sin vida quedó tirado en el camellón central, boca abajo, mientras que su motocicleta terminó a aproximadamente 100 metros de distancia.

El lugar del incidente fue resguardado por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que tomaron conocimiento de lo sucedido.

Finalmente, el cuerpo del finado fue trasladado al SEMEFO por personal de Servicios Periciales.