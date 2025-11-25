¡Tras suspenderse de un árbol un hombre se privó de la vida en El Saucillo!

Foto: Archivo

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un hombre se auto-privó de la vida tras colgarse de un árbol en el municipio de Rincón de Romos.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para tratar de identificar al finado y establecer los motivos por los que decidió acabar con su vida.

Se mató en la carretera federal 45 Norte, a la altura del kilómetro 6+800, en la comunidad El Saucillo, en un lugar conocido como arroyo de la presa El Saucillo.

Alrededor de las seis y media de la tarde del lunes 24 de noviembre una persona que pasaba por el sitio lo descubrió suspendido por completo de la rama de un árbol, por lo que dio aviso a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Rincón de Romos además de paramédicos del ISSEA se presentaron en la escena pero no pudieron auxiliar a la víctima debido a que ya había fallecido.

El hombre no pudo ser identificado; trascendió que aparentaba una edad de 45 años, aproximadamente.

Su cuerpo fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.