¡Dentro de un negocio de bordados en avenida Universidad ejecutaron a un hombre!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre fue ejecutado con disparos de arma de fuego al interior de un negocio en la capital zacatecana.

El homicidio se consumó el lunes 24 de noviembre, alrededor de las seis de la tarde, en la negociación con razón social Bordados Japa, ubicado en la avenida Universidad.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre una agresión armada, por lo que se movilizaron elementos policiales y paramédicos de la Cruz Roja.

Al arribar encontraron baleado a un hombre, al parecer empleado del negocio, confirmando que no presentaba signos vitales.

El establecimiento fue resguardado para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciara las investigaciones y procesara la escena del crimen.

Realizadas las diligencias correspondientes, el cuerpo del abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Posteriormente, el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, a través de su cuenta de Facebook publicó este mensaje: “esta tarde se registró un hecho lamentable al interior de un local en Av. Universidad, en la capital, donde una persona perdió la vida víctima de un homicidio. De acuerdo con los primeros reportes, no existen indicios de un asalto o un secuestro.

“Las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento al caso. Desde el Gobierno de Zacatecas mantenemos coordinación permanente para garantizar la seguridad y brindar información oportuna a la ciudadanía”.

La indagatoria quedó a cargo de agentes de la Policía de Investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.