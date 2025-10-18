¡Tras un accidente en San Luis Potosí comerciantes de Fresnillo resultaron lesionados!

En un autobús viajaba a la Ciudad de México para comprar mercancía

Foto: Cortesía

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Un autobús de pasajeros sufrió un accidente en esta entidad y resultaron lesionados varios comerciantes originarios de Fresnillo que viajaban a la Ciudad de México para comprar mercancía.

La noche del miércoles 15 de octubre el camión salió hacia la capital del país, pero durante la madrugada del jueves 16 tuvo el accidente en la carretera federal 49, en el tramo de Salinas a San Luis Potosí.

El autobús abandonó la cinta asfáltica y sufrió daños materiales, por lo que los comerciantes fresnillenses quedaron lastimados al igual que el conductor.

Fuentes del gremio comercial de Fresnillo confirmaron el percance y señalaron que los lesionados iban a la Ciudad de México a comprar artículos para la venta de temporada.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento de lo sucedido y con apoyo de una grúa remolcaron el autobús a un corralón para su resguardo.