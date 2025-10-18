¡En Jesús María operador de montacargas de la empresa Microcart resultó herido; impidieron acceso a cuerpos de emergencia!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un operador de montacargas resultó lesionado la mañana de este sábado al interior de la empresa Microcart, ubicada en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús María.

El accidente laboral fue reportado al número de emergencias 911 minutos después de las 09:00 horas, solicitando apoyo médico urgente para un trabajador que había sufrido una lesión mientras realizaba labores de carga dentro de la planta.

Elementos de la Policía Municipal, personal de Bomberos y paramédicos del ISSEA se trasladaron a la calle Eléctricos y avenida Carpinteros, en el citado Parque Industrial.

Sin embargo, al arribar el personal de la empresa les negó el acceso, argumentando no contar con autorización para permitir su ingreso.

Ante esta negativa, los cuerpos de emergencia permanecieron en el exterior por más de 40 minutos, hasta que empleados de la misma empresa trasladaron al lesionado hasta la entrada, donde fue entregado a los paramédicos.

El trabajador presentaba una herida considerable en la cabeza y una lesión en el brazo izquierdo, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital de la localidad.

De manera preliminar trascendió que el accidente ocurrió mientras el operador estibaba mercancía a bordo de un montacargas.

Presuntamente uno de los bultos no estaba debidamente asegurado y cayó sobre su cráneo y brazo izquierdo, causándole lesiones de consideración.

La actitud de la empresa al restringir el acceso a los cuerpos de auxilio generó cuestionamientos sobre sus protocolos de seguridad y transparencia.

Será competencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) determinar si existen omisiones en materia de prevención de riesgos laborales.