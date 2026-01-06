¡Tras un cateo en Tabasco detuvieron a dos sujetos con armamento y explosivos!

Foto: Archivo

TABASCO, ZAC.- La tarde del lunes 5 de enero, elementos policiales estatales y federales detuvieron a dos personas que estaban en posesión de armamento, cargadores, cartuchos útiles y explosivos, confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de un comunicado.

Se trató de un cateo a un inmueble en el que participaron agentes de Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

En el lugar fueron detenidos dos hombres de entre los 20 y 35 años, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para que fuera esta instancia la encargada de determinar su situación legal.

En el lugar, además de los detenidos, fueron aseguradas dos armas de fuego largas tipo subfusil, 13 cargadores y 390 cartuchos útiles; además, tres artefactos explosivos de fabricación casera y un equipo de radiocomunicación, los cuales fueron intervenidos por peritos especialistas de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) para ser debidamente integrados a una carpeta de investigación.