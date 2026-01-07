¡En La Concepción pleito vecinal desencadenó agresión con arma de fuego: un joven resultó herido!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un pleito vecinal por viejas rencillas desencadenó en una agresión con arma de fuego, tras la que un joven fue herido de un disparo en una extremidad inferior y fue hospitalizado para recibir atención médica, en tanto que su atacante no fue detenido.

Los hechos sucedieron el martes 6 de enero, alrededor de las nueve y media de la noche, en la calle Antonio Rodríguez, a la altura del número 210, en la comunidad La Concepción, que pertenece al municipio de San Francisco de los Romo.

El herido, identificado como Ulises “N”, de 26 años de edad y con domicilio en la calle Santos Zapata de la misma localidad, declaró a las autoridades que sostuvo una pelea con otro habitante de la población debido a algunas diferencias, de las que no dio detalles.

Durante el pleito, su atacante sacó un arma de fuego calibre .22 y le disparó a los pies.

El proyectil hizo blanco en su cuerpo y sufrió una herida en un dedo del pie derecho.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de “San Pancho” atendieron los reportes sobre la agresión armada y Ulises les informó que el móvil fue un pleito vecinal por viejas rencillas y que conocía a su agresor, aunque la identidad de éste no trascendió públicamente.

El joven baleado fue auxiliado por paramédicos del ISSEA y en condición estable trasladado al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para recibir atención médica.