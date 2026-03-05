¡Tras volcadura de una camioneta en la carretera 45 una joven estudiante del COBAEZ perdió la vida!

GUADALUPE, ZAC.- Una estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado (COBAEZ), perdió la vida tras la volcadura de la camioneta que conducía, aparentemente a exceso de velocidad.

La joven Xiomara, de 18 años de edad, murió el miércoles 4 de marzo, alrededor de las tres de la tarde, en la carretera federal 45, en los límites con el municipio de Trancoso.

En su vehículo en color rojo transitaba por dicha vialidad en los carriles con dirección a Trancoso cuando de pronto perdió el control del volante.

La unidad brincó a los carriles contrarios, abandonó la cinta asfáltica y se volcó aparatosamente, quedando recostada sobre su toldo.

La estudiante salió eyectada de la cabina y quedó tirada a un lado de la camioneta.

Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia y al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, aunque nada pudieron hacer por la joven debido a que ya había fallecido.

El escenario del hecho fue resguardado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y luego lo entregaron al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de Xiomara fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.