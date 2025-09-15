¡Abandonaron a seis personas ejecutadas y con huellas de violencia sobre la carretera a la altura del predio La Venta!

PINOS, ZAC.- En este municipio se reportó que había cuerpos de hombres tirados en la carretera que conduce a Ojuelos, a la altura del predio conocido como La Venta.

Fuentes policiales de aquella zona confirmaron el hecho, ocurrido poco antes de las 08:00 horas del domingo 14 de septiembre.

El hecho se viralizó en redes sociales por videos compartidos por conductores que circulaban por el lugar, con imágenes bastante elocuentes, que mostraban la escena y las expresiones de quienes hicieron las tomas.

En las tomas se ve como, al parecer, una de las victimas fue atropellada. Se desconoce si aún estaba con o sin vida cuando algún vehículo le pasó por encima.

En las imágenes se pudo ver también que las víctimas presentaban huellas de violencia y algunas estaban maniatadas.

Unas personas lucían sin pantalones, sólo tenían su prenda intima.

Asimismo, por los videos se sabe que los fallecidos son tres mujeres y tres hombres. Cinco estaban amontonados y otro cuerpo estaba fuera del grupo.

Un cuerpo estaba embolsado, otros cubiertos con una cobija en color azul y una sábana color salmón.

Se desconocía si alguna autoridad de Seguridad Pública acudió al lugar y si personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tanto Policía de Investigación y peritos, haya arribado a realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos sin vida.

PESE A LAS PRUEBAS EL GOBIERNO DE ZACATECAS NIEGA EL HECHO

Ante las pruebas gráficas contundentes y elocuentes difundidas, el Gobierno del Estado de Zacatecas negó tal hecho y a través de la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz publicó el siguiente comunicado en su página de Facebook:

“La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informa que la mañana de este domingo, a través del Sistema de Emergencia, se recibió un reporte sobre la supuesta localización de personas sin vida en el Municipio de Pinos.

En atención a este reporte, se desplegó un operativo por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), sin que hasta el momento se haya localizado alguna persona sin vida o indicios que confirmen este hecho, siendo ubicadas solo bolsas con basura en ese tramo carretero”.

¿Será verdad o mentira?

Así la paz que pregona el estado.