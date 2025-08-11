¡Tras una pelea un hombre fue herido de bala en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Tras una riña, un hombre fue herido de bala en esta cabecera municipal, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos sucedieron el domingo 10de agosto, por la noche, en la calle Acuario de la colonia Del Sol, en Fresnillo.

Varias personas se encontraban reunidas en ese lugar cuando, por causas desconocidas, comenzaron a discutir y luego a agredirse físicamente.

Enseguida, un sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra uno de sus oponentes, que resultó lesionado y a bordo de un vehículo particular fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación se presentaron en el lugar del hecho y detectaron restos de vidrios, ladrillos rotos y otros objetos, que daban cuenta de la magnitud de la pelea.

El responsable de las lesiones con el arma de fuego no fue detenido ya que tras el hecho huyó y no fue localizado.