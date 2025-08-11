¡En un cuerpo de agua en Pinos hombre murió ahogado!

PINOS, ZAC.- Un hombre murió ahogado en un cuerpo de agua en esta localidad, a donde acudió junto con sus familiares para actividades recreativas.

La tragedia sucedió la tarde del domingo 10 de agosto en el predio Rancho Viejo, en el ejido El Zacatal, perteneciente al municipio de Pinos.

El hombre fallecido contaba con 49 años de edad.

Tras de que ingresó al cuerpo de agua y ya no salió, sus familiares solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de rescate acuático así como oficiales de la Policía Estatal.

Luego de realizar las labores de búsqueda fue encontrada y rescatada la víctima, pese a que sus familiares ingresaron al cuerpo de agua sin seguir las indicaciones de las autoridades de que se mantuvieran fuera de éste.

Finalmente, al lugar arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las indagatorias correspondientes y elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense.