¡Tras una práctica de boxeo estudiante del BACHUAA murió por una lesión cerebral!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un estudiante del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BACHUAA) murió a causa de una lesión cerebral que sufrió tras una práctica de boxeo con uno de sus amigos y a la vez compañero de clases.

El jovencito que perdió la vida fue identificado como Diego Méndez González, de 16 años de edad, cuya muerte lamentó la propia UAA a través de una esquela difundida en redes sociales.

Los hechos sucedieron el jueves 7 de mayo, por la tarde.

Los dos estudiantes de preparatoria sostuvieron una práctica de sparring de boxeo y al terminar la sesión se dirigieron a una tienda OXXO cercana.

Al salir de la negociación Diego se sintió mal y se desvaneció sobre la banqueta, por lo que su amigo y testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

El joven estudiante fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo, donde horas después falleció.

La Fiscalía General del Estado intervino en el caso y elementos de Servicios Periciales trasladaron el cuerpo de Diego al SEMEFO para la realización de la necropsia, que reveló como causa del deceso la lesión cerebral que sufrió producto de los golpes recibidos durante la práctica de boxeo.