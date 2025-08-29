¡Fue asesinada en San Luis Potosí madre buscadora de Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- Aída Karina Juárez Jacobo, madre de Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, quien fue reportada como no localizada en junio de 2025 y vista por última vez en Guadalupe, fue localizada sin vida en el estado de San Luis Potosí el jueves 28 de agosto.

El probable responsable de este hecho ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia, informó a través de su cuenta de Facebook el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

“Nos solidarizamos profundamente con su familia, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”, expresó.

Rodrigo Reyes dijo estar en comunicación permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones necesarias.

“En nombre del Gobierno de Zacatecas enviamos nuestras más sentidas condolencias y reiteramos que la justicia y la paz son una prioridad irrenunciable”, concluyó.