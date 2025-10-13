¡Habitantes de Villanueva viven en la zozobra por una ola de balaceras!

Foto: Google

VILLANUEVA, ZAC.- Una ola de balaceras durante el pasado fin de semana mantiene a los habitantes de este municipio en zozobra.

Desde la madrugada del viernes 10 de octubre se han registrado balaceras en la zona de la periferia de Villanueva.

Y el domingo 12, alrededor de las tres y media de la madrugada, presuntos integrantes de la delincuencia organizada balearon un domicilio ubicado en la calle Reforma de la cabecera municipal, aunque se comprobó que estaba solo al momento del ataque.

Los ciudadanos de Villanueva han sido despertados por las noches por las ráfagas de las detonaciones de arma de fuego, por lo que ya viven con temor.

Algunos habitantes testificaron que durante la madrugada hubo varios disparos en pleno Centro del municipio y que la gente tiene miedo.

Las balaceras se han suscitado cuando están por iniciar las festividades en honor a San Judas Tadeo, que atraen a miles de creyentes.

Autoridades de Seguridad Pública garantizaron el apoyo de las autoridades estatales y federales para reforzar con más elementos la vigilancia por la temporada de esa fiesta religiosa.