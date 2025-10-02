¡Tras volcadura de su auto en Saín Alto resultaron lesionados cinco integrantes de una familia!

Foto: Cortesía

SAÍN ALTO, ZAC.- Cinco integrantes de una familia resultaron lesionados tras la volcadura del vehículo en que viajaban.

El accidente fue reportado a los servicios de emergencia minutos después de las tres de la tarde del miércoles 1 de octubre.

Sucedió en la carretera federal 45, a la altura del kilómetro 132, en territorio del municipio de Saín Alto, por lo que al sitio acudieron elementos de Protección Civil de dicha cabecera.

Al arribar confirmaron la volcadura de una unidad de la marca Volkswagen, en color rojo, por lo que auxiliaron a los tripulantes, Manuel, de aproximadamente 60 años, que era el chofer; al copiloto Petronilo, de aproximadamente 84 años; Martha, de aproximadamente 41 años; Victoria, de aproximadamente 60 años, y Joseline, de aproximadamente 18 años de edad.

Las tres mujeres viajaban en el asiento posterior.

Los cinco resultaron ser originarios de Sombrerete y sufrieron golpes contusos, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica al hospital comunitario de ese municipio.

En el sitio también estuvieron presentes oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Saín Alto así como de la Guardia Nacional de caminos, que intervinieron en el hecho y realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas que originaron el accidente.