¡Tras volcadura de una camioneta en la carretera 45 dos adultos y una menor de edad sufrieron lesiones graves!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos adultos y una menor de edad sufrieron lesiones graves tras la volcadura de la camioneta en que viajaban.

Su accidente sucedió la tarde del jueves 2 de abril sobre la carretera federal 45, tramo Sombrerete-Saín Alto, a la altura del entronque al Arenal.

Testigos dieron parte de la volcadura al servicio de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos para el auxilio de las víctimas.

En la cinta asfáltica encontraron una camioneta cerrada, en color blanco, que presentaba daños considerables como consecuencia del accidente.

La unidad era tripulada por dos adultos y una menor de edad, a quienes les brindaron los primeros auxilios y les diagnosticaron lesiones graves, por lo que las trasladaron a un hospital para su debida atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas que originaron la volcadura.

La unidad dañada fue retirada con apoyo de una grúa y remolcada a un corralón.