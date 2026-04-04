¡Una persona sin vida dejó caída de motociclista en zona de obras!

El conductor no advirtió el desvío por trabajos de reencarpetamiento y salió proyectado tras impactar un montículo de grava

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron la ausencia de signos vitales; la zona quedó a cargo de Policía Vial y Servicios Periciales

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista perdió la vida la noche del viernes 3 de abril luego de sufrir una caída de vehículo en movimiento en un tramo en obras de la avenida Siglo XXI Poniente, en el municipio de Aguascalientes.

El incidente se registró a las 22:40 horas en el entronque de avenida Siglo XXI Poniente con la carretera estatal 52 (Los Arquitos).

La unidad involucrada fue una motocicleta Italika, en color negro, con placa 61ETY del estado de Aguascalientes, conducida por un hombre de entre 30 y 35 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba en dirección sur-norte, procedente de la salida a Calvillo hacia Jesús María, a velocidad inmoderada.

Al llegar al punto donde se realizan trabajos de reencarpetamiento, el tránsito se encontraba desviado hacia los carriles contrarios.

El conductor no advirtió el desvío y continuó de frente hasta impactar un montículo de grava, el cual tomó como rampa, proyectándose aproximadamente cinco metros antes de caer de manera violenta sobre el concreto hidráulico.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y tras la valoración confirmaron la ausencia de signos vitales en el motorista.

Elementos de la Policía Vial procedieron al acordonamiento del área.

Minutos después arribó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios y posteriormente el traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes.