¡Tres internos lesionados dejó riña campal en el CERESO El Llano!

El enfrentamiento entre diez internos habría sido provocado por presuntos cobros de cuotas dentro del penal

Foto: Archivo

EL LLANO, AGS.- Una fuerte riña se registró alrededor de las 15:00 horas del lunes 3 de noviembre al interior del Centro Penitenciario Estatal El Llano (CEPES), en Aguascalientes.

De acuerdo con información preliminar, el enfrentamiento ocurrió en una de las áreas de esparcimiento del penal, donde diez personas privadas de la libertad (PPL), divididas en dos grupos de cinco, se enfrentaron a golpes.

El motivo de la pelea, según trascendidos, estaría relacionado con presuntos cobros de cuotas que se habrían instaurado desde hace aproximadamente cinco meses dentro del centro penitenciario.

Custodios del penal tardaron varios minutos en controlar la situación debido a la intensidad del enfrentamiento entre los reos y que se habría desarrollado únicamente con el uso de los puños.

Como resultado de la gresca uno de los internos presentó una inflamación orbitaria, por lo que fue atendido en la enfermería del penal para descargar una probable fractura; además, otros dos resultaron con escoriaciones y contusiones en distintas partes del cuerpo.

Finalmente, tras ser separados y resguardados en sus respectivas celdas, la situación fue controlada y todo volvió a la normalidad.