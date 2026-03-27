¡Trío de asaltos en 48 horas eleva el RobOXXOmetro a 36 en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Otros tres robos a tiendas OXXO en distintos puntos del estado confirmaron que los “retiros” de la “caja chica” siguen imparables.

En menos de 48 horas tres establecimientos fueron blanco de asaltantes que, mediante amenazas verbales y en uno de los casos con arma de fuego, lograron llevarse más de 10 mil pesos en efectivo.

Con estos incidentes, marzo suma siete asaltos y el RobOXXOmetro 2026 alcanza las 36 tiendas afectadas.

Primer asalto: San Antonio de Peñuelas

La tarde del domingo 22 de marzo un hombre de tez morena y que vestía suéter azul marino ingresó a la tienda ubicada en la carretera Panamericana, kilómetro 107.5, en la comunidad de San Antonio de Peñuelas.

Tras tomar algunos productos se dirigió a la caja y mediante amenazas verbales exigió el dinero de la venta.

El botín fue de aproximadamente 2,500 pesos.

El sujeto huyó a pie, sin que se conociera si luego abordó algún vehículo.

Segundo asalto: La Guayana, San Francisco de los Romo

La mañana del martes 24 de marzo un hombre con camisa blanca y pantalón negro ingresó a la tienda ubicada en el bulevar Vuelo del Quetzal, en la comunidad La Guayana.

Tras simular interés en promociones sorprendió a los empleados con una pistola y exigió el dinero de la caja.

Obtuvo cerca de 4 mil pesos y huyó en una bicicleta rumbo a Los Palomino.

Tercer asalto: colonia Del Trabajo

Ese mismo martes 24 de marzo, alrededor de las 12:00 horas, otro sujeto con sudadera negra y capucha ingresó a la tienda de avenida Convención número 213, en la colonia Del Trabajo.

Mediante amenazas verbales exigió el dinero de las cajas registradoras.

Los empleados, sin oponer resistencia, entregaron aproximadamente 5 mil pesos.

El asaltante huyó a pie entre las calles de la colonia.

Los tres delincuentes lograron escapar sin ser detenidos.

La falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades ha generado preocupación entre empleados y vecinos, quienes señalan que los asaltantes “ya les tomaron la medida” a las corporaciones de seguridad.