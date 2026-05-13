¡Tras ser embestido murió motociclista en carretera estatal de Guadalupe!

El hombre quedó inconsciente tras el impacto y pereció antes de recibir atención médica

Peritos de la DGSP realizaron el levantamiento del cuerpo y los peritajes correspondientes

GUADALUPE, ZAC.- La noche del martes 12 de mayo, poco después de las 21:00 horas, un motociclista perdió la vida en un aparatoso percance vehicular registrado sobre la carretera estatal que conduce a la localidad de Bañuelos.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta impactó a la motocicleta, provocando que el conductor saliera proyectado y cayera sobre la carpeta asfáltica.

Cuando las corporaciones de seguridad arribaron al sitio encontraron al hombre inconsciente junto a su unidad.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) acudieron para brindarle atención, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento en el lugar.

Minutos más tarde, personal de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) realizó el levantamiento del cuerpo, un hombre de aproximadamente 30 años, y comenzó con los peritajes para determinar responsabilidades en el hecho.