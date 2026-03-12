¡Por narcomenudeo, robo equiparado y asociación delictuosa condenan a 9 años de prisión a 3 sujetos!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Delitos Graves de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria mediante juicio oral en contra de Armando “N”, Alexis “N” y Joaquín “N” por los delitos de narcomenudeo, robo equiparado y asociación delictuosa con una pena de 9 años de prisión; además, deberán pagar reparación integral del daño a las víctimas.

Cabe mencionar que los imputados ya cuentan con condenas previas que están cumpliendo por diversos delitos.

En una acción operativa realizada en Fresnillo, durante julio de 2024, elementos de seguridad lograron la detención de Armando “N”, Alexis Michelle “N” y Joaquín “N”.

Los sujetos fueron detectados al ingresar armados a un domicilio, desde donde realizaron detonaciones contra los efectivos.

Tras su captura, se aseguraron armas de fuego, narcóticos y un vehículo con reporte de robo vigente.