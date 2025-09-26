¡Frente a su familia comando armado secuestró a ex policía municipal en Tepezalá; autoridades no respondieron!

TEPEZALÁ, AGS.- La noche del pasado domingo, entre las 22:30 y las 23:00 horas, un grupo de hombres armados a bordo de camionetas irrumpió violentamente en el poblado conocido como El Chayote, en el municipio de Tepezalá, y sustrajo por la fuerza de su domicilio al ex policía municipal de dicha cabecera, Juan Pablo “N”, de 45 años de edad, luego de lesionarlo de un disparo y golpearlo junto con su esposa y sus tres hijos.

Según testigos, los agresores ingresaron al domicilio ubicado en la entrada principal del poblado, sometieron a la víctima tras su resistencia y lo arrastraron fuera de la vivienda, ignorando los gritos de auxilio de sus tres hijos y su esposa, quienes también fueron agredidos físicamente.

La familia dio aviso inmediato a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero no recibió respuesta.

Ninguna patrulla acudió al lugar y hasta el momento ninguna autoridad ha tomado conocimiento formal de los hechos ni ha resguardado los indicios, entre los que se encuentra una ojiva sin casquillo y rastros de sangre en el sitio del ataque.

La denuncia por privación ilegal de la libertad fue presentada el jueves 25 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado, donde los familiares solicitaron una investigación urgente y el inicio de la búsqueda.

Ante la falta de acción oficial, ellos mismos han comenzado a recorrer el municipio y sus alrededores con la esperanza de encontrar a Juan Pablo con vida.

Juan Pablo fue policía municipal en Tepezalá durante tres años, pero hace 22 años dejó de formar parte de la corporación tras sufrir un accidente grave que le dejó secuelas físicas permanentes.

Desde entonces ha vivido con limitaciones, alejado del servicio público.

Los familiares desconocen el posible móvil del ataque.

Presumen que pudo haber sido confundido o que se negó a realizar alguna acción que le fue propuesta.

La incertidumbre sobre su paradero y el silencio institucional han generado profunda angustia en su entorno.

La alcaldesa Leticia Olivares Jiménez no ha emitido postura pública sobre el caso, mientras la inseguridad en la región continúa en aumento y los ciudadanos denuncian la falta de atención ante hechos de alto impacto.

La familia de Juan Pablo exige a las autoridades estatales y municipales una respuesta inmediata, el resguardo del lugar de los hechos y el inicio de una búsqueda formal que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia.