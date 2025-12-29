¡Afuera de una vinatería en el norte de la ciudad hombre resultó lesionado por disparo de arma de fuego!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre identificado como David Alejandro “N”, de 28 años y dedicado al autotransporte, resultó lesionado por un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en las inmediaciones de la avenida Siglo XXI, cerca de la salida a Zacatecas.

El hecho ocurrió el sábado 27 de diciembre, alrededor de las 19:30 horas, según el reporte inicial de las autoridades.

De acuerdo con el testimonio del afectado, viajaba en una camioneta Volkswagen Saveiro, en color blanco, acompañado de un hombre al que sólo identificó como André.

Ambos se dirigían a recoger a unos conocidos y realizaron una parada en una vinatería para comprar bebidas alcohólicas.

Mientras su acompañante ingresaba al establecimiento, David Alejandro escuchó una discusión y decidió descender del vehículo; en ese momento sintió un impacto en la pierna izquierda y cayó al suelo.

Logró correr algunos metros hasta que fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona, quienes lo trasladaron al hospital del fraccionamiento Trojes de Alonso, retirándose después para evitar involucrarse.

El lesionado afirmó desconocer quién le disparó y no recordar más detalles del incidente.

El hombre presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, que le provocó una fractura en el pie.

Fue estabilizado inicialmente en el nosocomio al que fue llevado por particulares.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron el hospital y posteriormente agentes de la Policía de Investigación acudieron para entrevistarlo e iniciar las indagatorias correspondientes.

Tras la valoración inicial, fue trasladado al Hospital Tercer Milenio para recibir atención médica especializada.