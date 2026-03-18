¡Un hombre y una mujer sin vida y otra fémina lesionada dejaron dos ataques armados en Guadalupe!

GUADALUPE, ZAC.- Dos ataques armados registrados en la colonia Francisco Villa y en el fraccionamiento Real de San Gabriel dejaron un saldo de un hombre y una mujer fallecidos y otra fémina lesionada.

Los dos ataques sucedieron el martes 17 de marzo, alrededor de las tres y media de la tarde, prácticamente de manera simultánea.

El primero de ellos sucedió en la calle Felipe Ángeles de la citada colonia Francisco Villa, hasta donde arribaron dos sujetos en una motocicleta y de manera directa dispararon contra un hombre y una mujer que se hallaban en el exterior de su domicilio.

Una vez que los agresores huyeron, vecinos reportaron la agresión a los servicios de emergencia, pero debido a unos bloqueos por manifestaciones de productores, los elementos policiales y paramédicos tardaron en llegar al sitio.

A su arribo, revisaron a las dos víctimas y confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

El hombre quedó tirado en la calle y la mujer en la parte de la cochera del domicilio.

La zona fue acordonada por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y justo en esos momentos fueron alertados de la segunda agresión en el fraccionamiento Real de San Gabriel.

Agentes de la Policía de Investigación y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al punto y al hacer acto de presencia confirmaron que el ataque fue dirigido a una mujer, a la que encontraron todavía con vida pero con lesiones de gravedad.

Tras brindarle los primeros auxilios la trasladaron al hospital más cercano para su pronta atención médica.

A los dos lugares señalados acudieron elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que realizaron las diligencias correspondientes, aseguraron indicios y trasladaron los cuerpos sin vida de la pareja abatida al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias.