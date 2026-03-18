¡En plena ‘Zona Dorada’ robaron cerca de 290 mil pesos de la Notaría Pública número 23: personal descubrió daños!

Una caja fuerte fue violentada

Policías y peritos investigan el robo registrado en Bosques del Prado Norte

Trabajadoras evitaron ingresar al inmueble para no contaminar la escena

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- A las 08:15 horas del martes 17 de marzo el servicio de emergencias 911 recibió el reporte de un robo en la Notaría Pública número 23, ubicada en la calle Andes Apeninos número 103, esquina con avenida Universidad, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

La llamada de alerta fue realizada por Cindy “N”, quien se identificó como administradora del lugar.

De acuerdo con su testimonio, ella y su compañera Adriana “N” arribaron a las instalaciones de la notaría alrededor de las 08:00 horas.

Al disponerse a abrir la puerta principal, observaron que los cristales estaban rotos y la chapa presentaba daños, por lo que decidieron no ingresar para evitar la contaminación de la escena y solicitaron apoyo inmediato al 911.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar se entrevistó al titular de la notaría, Gerardo “N”.

Al ingresar para hacer la inspección respectiva se apreciaron daños en puertas interiores y en una caja fuerte, de la cual, según los afectados, los responsables sustrajeron aproximadamente 290 mil pesos en valores.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica realizaron el levantamiento de huellas e indicios que permitan avanzar en la identificación y localización de los presuntos responsables.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Estatal.