¡Agresión de cuatro encapuchados en un “picadero” en Mirador de las Culturas dejó dos lesionados a golpes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro sujetos encapuchados y armados con pistolas, machetes y bats de beisbol consumaron una violenta agresión en un domicilio señalado como presunto “picadero” en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, al oriente de la ciudad, donde lesionaron a dos hombres a golpes.

El ataque desencadenó en una movilización de elementos de las distintas corporaciones policíacas, pero los responsables no fueron detenidos.

Los hechos sucedieron el martes 17 de marzo, alrededor de las diez de la noche, en la calle Cultura Nazca número 123 interior 6 de la referida zona habitacional, domicilio aparentemente utilizado para la venta y el consumo de drogas (“picadero”).

Las dos víctimas se hallaban al interior cuando llegaron e irrumpieron los cuatro sujetos, que iban vestidos de negro y encapuchados.

Los intrusos, que llevaban armas de fuego, bats y machetes, comenzaron a golpear a los dos moradores de la casa.

Al cabo de unos minutos se dieron a la fuga, presumiblemente en un vehículo.

Oficiales de Seguridad Pública se movilizaron a esa dirección en atención a reportes sobre la agresión y encontraron a los dos hombres golpeados.

Uno de ellos tuvo que ser trasladado por paramédicos a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social, mientras que el otro fue valorado en el lugar.

Los dos presentaban múltiples contusiones en diferentes partes del cuerpo a causa de la golpiza recibida.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y dentro del inmueble localizaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros, aunque no se había determinado si fue disparado por los agresores o los agredidos.

También se ubicó una “piernera”, que es una funda para arma de fuego y cargadores.

El escenario fue resguardado para que fuera procesado por elementos de Servicios Periciales, que aseguraron todos los indicios.

Los oficiales rastrearon la zona pero no lograron localizar a los atacantes.