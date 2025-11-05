¡Vincularon a proceso a sujeto que vendía drogas para un grupo delictivo en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que vendía drogas para un grupo delictivo fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico.

Se trata de Efrén “N”, que permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CEPES) mientras concluye la investigación complementaria en un mes y 15 días.

Fue detenido el martes 28 de octubre de este año por oficiales de la Policía Estatal en la calle Orquídeas de la colonia Las Flores, ya que durante una revisión le aseguraron 60 bolsas de plástico con etiquetas alusivas a un grupo delictivo y que contenían sustancia granulada al tacto, así como siete bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca.

Tras ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, un perito químico forense del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales comprobó que la sustancia era clorhidrato de metanfetamina (crystal) con un peso de 4,606.1 miligramos, y la hierba era marihuana.

Efrén fue presentado ante una jueza de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.