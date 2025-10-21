¡Un muerto y seis lesionados dejó choque entre dos camionetas e incendio de una de ellas en la carretera 54!

VILLA DE COS, ZAC.- Un choque entre dos camionetas y posterior incendio de una de ellas dejó un saldo de un muerto y seis personas más lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas en la carretera federal 54, en los carriles con dirección a Concepción del Oro, a la altura de Laguna Seca.

En una camioneta tipo Pick-Up viajaban cuatro de las víctimas, mientras que en otra, también Pick-Up, en color blanco, iban tres trabajadores de una mina, a donde se dirigían al momento de los hechos.

La primera unidad impactó a la de los mineros y luego se estrelló contra el muro de contención central y provocó que se incendiara.

El vehículo de los trabajadores de la mina abandonó la cinta asfáltica.

Un automovilista auxilió a los ocupantes de la camioneta incendiada y los trasladó al Hospital General.

Paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil auxiliaron a dos de los mineros y los trasladaron a un hospital particular de la capital, mientras que el tercero fue movilizado en un vehículo particular.

Posteriormente, uno de los tripulantes de la camioneta incendiada murió mientras recibía atención médica.

Elementos de Bomberos arribaron al lugar del accidente para apagar las llamas en la Pick-Up.

La escena quedó a cargo de oficiales de la Guardia Nacional para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.