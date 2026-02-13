NoticiasZacatecas

¡Un sujeto buscado por secuestro agravado en Nuevo León fue capturado en Mazapil!

ZACATECAS, ZAC.- Bajo un esquema de colaboración y coordinación entre la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Nuevo León, se logró la detención de una persona relacionada con delitos de alto impacto.

En dicha acción se llevó a cabo la detención de Miguel Ángel “N” en el municipio de Mazapil, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León por el delito de secuestro agravado.

