¡Una mujer que no le permitía a su hijo convivir con su papá fue vinculada a proceso!

Está acusada por el delito de violencia vicaria

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que como resultado de la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control resolvió vincular a proceso a Michel “N” por su probable responsabilidad en el delito de violencia vicaria.

La violencia vicaria es una forma de agresión que se ejerce indirectamente contra una persona, utilizando a hijas o hijos como medio para causar daño emocional, psicológico o moral, afectando no sólo a la víctima directa, sino también el bienestar y desarrollo integral de los menores involucrados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron durante una temporalidad comprendida entre los meses de enero y junio del año 2025, periodo en el cual la imputada presuntamente impidió las convivencias del menor, hijo de ambas partes, con su padre, vulnerando el derecho del niño a mantener una relación con ambos progenitores.

Ante esta situación, el padre del menor solicitó la intervención de la Fiscalía Estatal, motivo por el cual una agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, llevando a cabo diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Derivado de los datos de prueba obtenidos y expuestos ante la autoridad judicial, el juez de Control consideró que existían elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Michel “N”, determinando la continuación del procedimiento penal.

Como medidas cautelares, el órgano jurisdiccional impuso las previstas en las consistentes en la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, el sometimiento al cuidado y vigilancia de la autoridad que se determine, así como la prohibición de salir de la localidad sin autorización judicial.

Finalmente, el juez de Control estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Ministerio Público continuará con las indagatorias correspondientes para el fortalecimiento de la causa penal.