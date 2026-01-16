¡Uno de los asesinos de regidora en Teocaltiche fue detenido en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación de Jalisco incursionaron en Aguascalientes para detener a Antonio “N”, implicado en el homicidio de Cecilia Ruvalcaba Mercado, regidora de Movimiento Ciudadano en Teocaltiche y jefa de enfermeras del hospital comunitario de esa localidad, donde fue asesinada a balazos en mayo del año pasado.

Antonio “N” fue capturado durante el jueves 15 de enero en la localidad Ladrilleras de los Arellano, al sur de la ciudad, y en cumplimiento a una orden de aprehensión que pesaba en su contra por el delito de feminicidio.

La madrugada del viernes 9 de mayo del 2025 un grupo de sujetos armados ingresó al hospital de Teocaltiche y disparó de manera directa en contra de Ruvalcaba Medrano, que perdió la vida de manera instantánea.

Antonio fue identificado como uno de los implicados en el asesinato y las autoridades de Jalisco lo ubicaron escondido en Aguascalientes.

Policías de Investigación de Jalisco, con apoyo de elementos de esta ciudad, lo apresaron en la citada localidad y lo trasladaron a la vecina entidad para su proceso judicial.

Cecilia Ruvalcaba Mercado era licenciada en enfermería y obstetricia, y regidora por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

También compitió por la Presidencia Municipal de Teocaltiche en el proceso 2023-2024.

Además, era jefa de enfermeras del hospital comunitario donde fue asesinada.

La Fiscalía de Jalisco, tras confirmar la captura de uno de los involucrados, informó que la investigación sigue su curso para dar con los demás responsables y esclarecer el o los móviles del homicidio.