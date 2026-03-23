¡Tras orden vía telefónica empleado de gasolinería en Asientos robó 100 mil pesos de una caja fuerte!

AGUASCALIENTES, AGS.- Policías estatales y municipales de Asientos detuvieron al empleado de una gasolinería ubicada en el municipio de Asientos al ser señalado por el gerente del lugar como presunto responsable de haber sustraído más de 100 mil pesos de la caja fuerte.

Elementos del Mando Coordinado atendieron el reporte que se recibió en el Servicio de Emergencia 911, en el que se informaba que en una gasolinería ubicada en la comunidad de Villa Juárez, Asientos, tenían retenido a un empleado acusado de la sustracción de más de 100 mil pesos de la caja fuerte, por lo cual se trasladaron al sitio del reporte.

A su arribo se entrevistaron con el gerente del lugar, que les señaló a quien dijo responder al nombre de Fernando “N”, de 48 años de edad, el cual indicó que en los primeros minutos del día recibió una llamada en donde le indicaron que sustrajera el dinero que había en la caja fuerte, por lo que ocasionó daños a una oficina y a la caja fuerte.

Finalmente, Fernando “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se le inició una carpeta de investigación por el delito de robo calificado.