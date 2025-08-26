¡Joven agricultor desaparecido en Tacoaleche fue hallado sin vida en una comunidad de San Luis Potosí!

ZACATECAS, ZAC.- En la comunidad Los Hernández, perteneciente al municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, fue localizado el cuerpo sin vida del joven agricultor José Rodolfo Cárdenas Olvera, de 22 años de edad, quien era esposo y padre de un bebé de 10 meses de nacido, que había desaparecido en Tacoaleche, Guadalupe.

El lunes 25 de agosto familiares y amigos, apoyados por una caravana de tractores, bloquearon ambos sentidos del bulevar de la capital zacatecana, a la altura de la Plaza Bicentenario, exigiendo su pronta localización.

José Rodolfo había salido el lunes 18 de agosto, alrededor de las 9 de la noche, y se mantuvo en comunicación hasta cerca de las 12:30 a.m.; después de ese momento no se supo más de él.

Fue reportado como desaparecido el viernes 22 de agosto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Este martes, durante un operativo conjunto con la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, se recibió una notificación por parte de las autoridades de San Luis Potosí sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida que coincidía con las características de José Rodolfo.

El hallazgo ocurrió en la comunidad Los Hernández, en Villa de Ramos.

La escena fue intervenida por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Fiscalía de Zacatecas.

La FGJEZ ha mantenido informados a los familiares de la víctima sobre cada avance en la investigación y sobre el hallazgo.

Asimismo, continuará brindando acompañamiento y apoyo en este difícil momento.

La Fiscalía de Zacatecas seguirá con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de este lamentable hecho.