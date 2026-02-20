¡Delincuente que a balazos asaltó una gasolinería e hirió a un despachador en un pie fue capturado!

Ya fue vinculado a proceso por robo calificado y lesiones dolosas

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado informó que fue vinculado a proceso José Cruz “N” y/o J. Cruz “N” por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado y lesiones dolosas, derivados de hechos ocurridos el 18 de octubre de 2025 en una gasolinería ubicada sobre la carretera estatal número 42, en la colonia San José de Buena Vista, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente se apoderó de la cantidad total de 4 mil 850 pesos en efectivo, de los cuales 3 mil 850 pesos eran propiedad de la negociación afectada y mil pesos pertenecían al despachador que se encontraba laborando al momento de los hechos.

Las indagatorias establecen que el señalado se aproximó al trabajador mientras éste atendía a un cliente y presuntamente sacó un arma de fuego tipo revólver, con la cual le apuntó a la altura del pecho exigiéndole el dinero.

Posteriormente, habría accionado el arma, lesionando a la víctima en el dedo gordo del pie izquierdo.

Asimismo, el imputado presuntamente realizó un segundo disparo que impactó en la manguera del dispensario de combustible, provocando una perforación en la misma, lo que generó daños materiales en las instalaciones de la gasolinería.

Tras la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, recabando datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación Criminal, quienes lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso a José Cruz “N” por los delitos de robo calificado y lesiones dolosas, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva tanto oficiosa como justificada.

Finalmente, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará fortaleciendo la teoría del caso con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.