¡Una persona sin vida dejó choque entre ambulancia y camioneta en la zona Centro!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte accidente vial ocurrido la madrugada de este sábado en la zona Centro dejó como saldo una persona fallecida y varios lesionados, luego de que una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana volcara tras ser impactada por un vehículo particular.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:50 horas en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y José María Chávez, donde participaron una camioneta Dodge Nitro, en color gris, con placas del estado de Zacatecas, y una ambulancia Nissan NV2500 perteneciente a la Cruz Roja.

De acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia era tripulada por un paramédico de entre 30 y 35 años, acompañado por tres mujeres jóvenes, una paramédico y dos estudiantes en prácticas, además de trasladar a una paciente de la tercera edad en estado crítico y a un familiar de la misma.

Minutos antes del percance, la unidad había acudido a la colonia España para atender a una mujer con cetoacidosis diabética, cuya condición se complicó hasta presentar un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladada en estado grave, con sirena y torretas encendidas, con destino al Hospital Miguel Hidalgo.

Al llegar al cruce mencionado, la ambulancia disminuyó su velocidad; sin embargo, al considerar que podía continuar su trayecto, avanzó, siendo impactada en la parte lateral trasera derecha por la camioneta Dodge Nitro, que circulaba de sur a norte sobre avenida José María Chávez.

Tras el impacto, la ambulancia giró 180 grados y volcó sobre su costado izquierdo, mientras que la camioneta dio un giro de 90 grados, quedando sobre la avenida Adolfo López Mateos.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, ISSEA y Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención a los involucrados.

La paciente fue trasladada en condición grave al Hospital Hidalgo, donde minutos más tarde perdió la vida.

Su familiar fue llevado en condición estable.

Asimismo, los paramédicos y estudiantes fueron trasladados a hospitales del IMSS en condición estable, mientras que la copiloto de la Dodge Nitro fue llevada al Hospital Tercer Milenio, también con lesiones leves.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del percance y determinaron que la ambulancia ya había cruzado cuando fue impactada, señalando que el conductor de la camioneta no redujo la velocidad pese a tener visibilidad de la unidad de emergencia, por lo que fue considerado responsable.

El conductor de la Dodge Nitro fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.